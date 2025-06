Iran Netanyahu | Avanti con o senza Trump raggiungeremo gli impianti nucleari

In un clima di tensione crescente, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non ha esitato a dichiarare che Israele continuerà a perseguire il suo obiettivo di neutralizzare gli impianti nucleari iraniani, con o senza l’intervento degli Stati Uniti. Mentre la diplomazia americana prende tempo, Netanyahu ribadisce la determinazione di Israele a mantenere la sicurezza nazionale. Il motivo per cui il ministro della...

Il programma nucleare iraniano sarà fermato "con o senza Trump". Ad assicurarlo è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dopo che il presidente Usa ha deciso di prendersi 2 settimane di tempo per lasciare spazio alla diplomazia prima di decidere se intervenire o meno con un'azione militare contro Teheran. "Raggiungeremo tutti i nostri obiettivi, cioè i loro impianti nucleari", ha aggiunto Netanyahu. Motivo per cui il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dato l'ordine di intensificare i raid "contro obiettivi del regime", mentre il capo dell'esercito, Eyal Zamir, si è rivolto direttamente agli israeliani avvertendoli di prepararsi a una "campagna militare prolungata contro l'Iran". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran, Netanyahu: "Avanti con o senza Trump, raggiungeremo gli impianti nucleari"

In questa notizia si parla di: netanyahu - trump - raggiungeremo - impianti

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale è in continua evoluzione, con Benjamin Netanyahu e Donald Trump al centro di negoziati intensi sul programma nucleare di Teheran e la crisi a Gaza.

Netanyahu: avanti fino in fondo contro il nucleare con o senza Trump; Netanyahu: Fermeremo il nucleare dell'Iran con o senza Trump. Erdogan: Verso punto di non ritorno; Spazio, doppio lancio spaziale per la Cina nel giro di poche ore | .it.

Iran, Netanyahu: "Avanti con o senza Trump, raggiungeremo gli impianti nucleari" - Il programma nucleare iraniano sarà fermato "con o senza Trump". Segnala iltempo.it

La minaccia di Netanyahu all'Iran: "Fermeremo il nucleare con o senza Trump" - "Il nostro obiettivo primario è fermare il programma nucleare" iraniano "e rimuovere la minaccia". Si legge su iltempo.it