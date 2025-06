Iran nessun negoziato con Usa finché Israele ci attacca

L'Iran si ferma e chiude le porte al dialogo con gli Stati Uniti, accusando Israele di continuare le aggressioni. Abbas Araghchi, ministro degli Esteri iraniano, ha dichiarato che senza un cessate il fuoco, il confronto diplomatico rimarrà impossibile. La tensione si intensifica mentre il mondo osserva con apprensione queste dichiarazioni, comprendendo che la stabilità regionale dipende da un cambio di passo. Ora, la domanda rimane: sarà possibile trovare una via d’uscita?

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha affermato che non ci sarĂ alcun negoziato con gli Stati Uniti finchĂ© continueranno gli attacchi israeliani. "FinchĂ© le aggressioni israeliane continueranno, non ci sarĂ spazio per il dialogo", ha affermato Araghchi. "Non avremo colloqui con gli Stati Uniti, in quanto complici del crimine israeliano", ha aggiunto il ministro, che si trovava a Ginevra per colloqui con le sue controparti europee.