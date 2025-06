Iran missili su Israele Khamenei | Stiamo punendo il nemico sionista

In un contesto di crescente tensione tra Iran e Israele, le ultime notizie rivelano un escalation militare senza precedenti. Con i bombardamenti che si intensificano da entrambe le parti, la regione si trova sull'orlo di una crisi ancora più profonda. Dalla frontiera iraniana, con il commento di Massimiliano Cochi, analizzeremo gli sviluppi e le implicazioni di questa spirale di violenza. La situazione rimane di estrema preoccupazione e richiede attenzione internazionale.

Continuano incessanti i bombardamenti tra Israele e Iran. Cominciamo dal fronte iraniano con Massimiliano Cochi. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Iran, missili su Israele. Khamenei: “Stiamo punendo il nemico sionista”

