Iran missile colpisce Beer Sheva | Attacco a Microsoft collabora con Idf Israele | Bombardato centro di ricerca nucleare

Nell'intensificarsi delle tensioni in Medio Oriente, Iran colpisce Beer Sheva con missili, mentre attacchi cyber mirati coinvolgono Microsoft e le forze israeliane collaborano con l’IDF. La regione si trova al centro di una serie di eventi drammatici, tra bombardamenti e operazioni segrete, che mettono in evidenza la crescente escalation dei conflitti. Cosa ci riserva il futuro in un'area così instabile?

Israele, missile Iran colpisce edifici nel centro del Paese: 2 morti - Nella notte tra venerdì e sabato, il Medio Oriente si è risvegliato sotto una pioggia di missili e droni, con Iran e Israele protagonisti di un violento scambio di attacchi.

