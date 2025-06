Iran minaccia | Se Usa entrano in guerra chiuderemo lo Stretto di Hormuz

L'ombra di una crisi globale si fa più fitta, con l'Iran che avverte: se gli Stati Uniti intervengono in guerra, chiuderà lo Stretto di Hormuz, un vitalissimo crocevia energetico. La Guida Suprema iraniana respinge le accuse, definendo un eventuale intervento americano un segno di debolezza israeliana. In un contesto così teso, le dinamiche geopolitiche potrebbero cambiare radicalmente, lasciando il mondo in attesa di sviluppi decisivi.

Dall'Iran, intanto, la Guida Suprema del Paese ha sostenuto che il possibile intervento statunitense nel conflitto sarebbe la conferma della debolezza e dell'incapacità del governo israeliano.

«Il governo criminale americano e il suo fesso presidente devono sapere con certezza che se commetteranno un errore e agiranno contro l'Iran, faranno i conti con una risposta dura». E' la minaccia che arriva dal Consiglio dei Guardiani, potente istituzione ch Vai su Facebook

