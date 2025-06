Iran migliaia di persone a manifestazioni contro Israele

In un clima di intensa mobilitazione, migliaia di iraniani si sono riversati nelle strade per manifestare contro Israele, come riportato dalla Tv di Stato. Questi eventi, organizzati dallo Stato e tenutisi subito dopo la preghiera del venerdì, riflettono le tensioni globali e le dinamiche geopolitiche che coinvolgono il Medio Oriente. Ma quali sono le ripercussioni di queste manifestazioni sul contesto internazionale?

La Tv di Stato iraniana riporta che migliaia di cittadini hanno partecipato oggi a manifestazioni contro Israele organizzate dallo Stato in diverse città del Paese dopo la preghiera del venerdì. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran, migliaia di persone a manifestazioni contro Israele

In questa notizia si parla di: migliaia - manifestazioni - israele - iran

Yemen, manifestazioni a Sanaa per Gaza: migliaia nelle strade, bruciate bandiere Israele e Usa - In Yemen, la protesta di Sanaa segna un momento cruciale nel panorama medio-orientale. Migliaia di manifestanti hanno fatto sentire la loro voce in solidarietà con Gaza, bruciando simbolicamente bandiere israeliane e americane.

Migliaia di persone in marcia per chiedere a Israele di fermare la distruzione della Striscia di Gaza e dei suoi abitanti. Con un occhio all'Iran Vai su Facebook

Iran: in migliaia partecipano alla marcia della "rabbia e della vittoria" Vai su X

Iran, migliaia di persone a manifestazioni contro Israele; Israele bombarda ancora in Iran, Netanyahu: avanti con o senza gli Usa; Iran, ricominciano gli attacchi dell'Idf. Migliaia di persone in piazza contro Israele. Netanyahu: Fermeremo il nucleare iraniano con o senza Usa.

Iran, migliaia di persone a manifestazioni contro Israele - La Tv di Stato iraniana riporta che migliaia di cittadini hanno partecipato oggi a manifestazioni contro Israele organizzate dallo Stato in diverse città del Paese dopo la preghiera del venerdì. Si legge su quotidiano.net

Iran: in migliaia partecipano alla marcia della "rabbia e della vittoria" - Ad una settimana dall'inizio dei raid aerei israeliani sull' Iran la popolazione è scesa per le strade della capitale e in diverse città per partecipare alla "marcia della vittoria e della rabbia" ... Segnala tg.la7.it