Iran Meloni crede ancora nei negoziati | oggi l’incontro con Von der Leyen ma occhi puntati su Trump

Oggi, mentre si svolge l'incontro tra Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen, occhi e orecchie sono puntati anche su Donald Trump, che potrebbe influenzare gli equilibri internazionali. La premier italiana sembra ancora affidarsi ai negoziati con l'Iran, sperando di contenere le tensioni in Medio Oriente e proteggere i civili della Striscia di Gaza. RiuscirĂ Meloni a sfruttare questa fragile situazione a suo vantaggio?

Si ipotizza, infatti, che Giorgia Meloni possa sfruttare la situazione a suo vantaggio per portare avanti il piano che essa stessa avrebbe presentato al Tycoon nel corso del G7 in Canada, avvenuto tra il 17 e il 18 giugno. Un tentativo di diminuire le tensioni nella Striscia in favore dei civili che quotidianamente subiscono le brutali conseguenze del conflitto tra Israele e Hamas. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran, Meloni crede ancora nei negoziati: oggi l’incontro con Von der Leyen, ma occhi puntati su Trump

