Iran manifestazioni contro Israele in tutto il Paese | Giorno della solidarietà nazionale fedeli a Khamenei morte a Tel Aviv - VIDEO

In Iran, le strade si popolano di manifestazioni imponenti che esprimono sostegno a Khamenei e alla causa palestinese, condannando gli attacchi israeliani. Centinaia di migliaia di cittadini scendono in piazza in un clima di forte unitĂ nazionale, riflettendo il profondo sentimento di solidarietĂ e opposizione verso Israele. Questi eventi rappresentano un momento cruciale nel panorama politico e sociale del paese, testimoniando come la protesta popolare si faccia sentire con forza in tutto il territorio.

Numerose le manifestazioni di piazza della popolazione iraniana per sostenere l'operato del proprio governo e per condannare gli attacchi iraniani. Sostegno a Khamenei e alla Palestina In tutto l'Iran si stanno svolgendo imponenti manifestazioni anti-Israele. Centinaia di migliaia di persone. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Iran, manifestazioni contro Israele in tutto il Paese: "Giorno della solidarietĂ nazionale, fedeli a Khamenei, morte a Tel Aviv" - VIDEO

In questa notizia si parla di: manifestazioni - iran - israele - tutto

Iran, migliaia di persone a manifestazioni contro Israele - In un clima di intensa mobilitazione, migliaia di iraniani si sono riversati nelle strade per manifestare contro Israele, come riportato dalla Tv di Stato.

Il regime di Khamenei cerca una via di fuga. L’Iran fa proposte di negoziato. Non sa come uscire dalla guerra ora che Israele può tutto a Teheran. L’Attacco in diretta alla televisione di stato. Di Micol Flammini Vai su Facebook

Ragazzi, quando parlate di rischio "escalation" o quando dite "adesso arriverĂ la risposta devastante dell'#Iran contro #Israele", sembrate delle macchiette. Ma quale escalation, ma quale risposta! Come sto documentando, ormai da molti mesi, la Repubblica i Vai su X

Iran, le manifestazioni contro Israele e gli Usa a Teheran; Iran, migliaia di persone a manifestazioni contro Israele; Iran, migliaia di persone a manifestazioni contro Israele.

Iran, migliaia di persone a manifestazioni contro Israele - La Tv di Stato iraniana riporta che migliaia di cittadini hanno partecipato oggi a manifestazioni contro Israele organizzate dallo Stato in diverse città del Paese dopo la p ... Come scrive tuttosport.com

Iran, le manifestazioni contro Israele e gli Usa a Teheran - E fanno crescere la tensione tra Iran e Israele, divisi da duemila km ma uniti da un odio che non si contiene più. Si legge su informazione.it