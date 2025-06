Iran Macron confida nel vertice di Ginevra | Presenteremo offerta completa di negoziato

In un contesto di tensioni crescenti e speranze di dialogo, Macron ripone fiducia nel vertice di Ginevra, annunciando una proposta completa per avviare negoziati con Teheran. Tuttavia, l'Iran ha già chiarito le sue linee rosse, precludendo ogni confronto finché le aggressioni israeliane non si fermeranno. La partita diplomatica si fa più complessa, ma il futuro del Medio Oriente potrebbe dipendere proprio da questo delicato equilibrio.

Teheran ha già reso chiare le sue intenzioni, attraverso le parole del ministro degli Esteri. Il Paese non intraprenderà alcun tipo di negoziato, finché le aggressioni israeliane non si fermeranno.

