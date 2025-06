Iran lancia attacco missilistico balistico su Israele colpito porto di Haifa Tel Aviv Ashkelon e Gerusalemme | sfiorata la Knesset - VIDEO

L'Iran ha sferrato un attacco missilistico su Israele, colpendo porti e città chiave come Haifa, Tel Aviv, Ashkelon e Gerusalemme, con circa 25 missili balistici. Le esplosioni hanno seminato paura e distruzione, con la Knesset appena sfiorata dall'attacco. I cittadini sono stati avvertiti in anticipo dalle sirene dell'IDF, ma il rischio rimane elevato. In un momento così critico, l'attenzione mondiale si concentra su come evolverà questa crisi.

Teheran attacca varie parti di Israele con circa 25 missili balistici: colpiti soprattutto la zona centro-meridionale. Esplosioni al porto di Haifa, a Tel Aviv, Ashkelon e Gerusalemme. I cittadini israeliani sono stati avvertiti dell'attacco qualche minuto prima dalle sirene dell'Idf. Ci sarebbero 1. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Iran lancia attacco missilistico balistico su Israele, colpito porto di Haifa, Tel Aviv, Ashkelon e Gerusalemme: sfiorata la Knesset - VIDEO

In questa notizia si parla di: attacco - israele - porto - haifa

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas.

(Adnkronos) - Il cielo su Haifa si illumina nella notte in cui l'Iran lancia una nuova ondata di missili contro Israele. La città in particolare viene colpita dall'offensiva con cui Teheran risponde agli attacchi israeliani. Secondo le news che arrivano da Israele, a Haif Vai su Facebook

Iran oggi al Consiglio Onu a Ginevra. Idf: Bombardato centro ricerca armi nucleari iraniano - Presidente turco Erdogan chiama cancelliere tedesco Merz: Regione sull'orlo del collasso, alto rischio di ondate migratorie; Netanyahu: Fermeremo il nucleare dell'Iran, con o senza Trump | Katz ordina di intensificare gli attacchi a Teheran | Il colosso marittimo Maersk sospende gli scali ad Haifa; Raid Idf su Teheran, attacco Iran su Israele: 1 morto in Bassa Galilea.

Guerra Israele-Iran: lanciati 25 missili iraniani, colpita anche Haifa - Lanciati 25 missili iraniani verso Israele, alcuni hanno colpito Haifa. Scrive la7.it

Il colosso marittimo danese Maersk sospende gli scali a Haifa - Il colosso danese del trasporto marittimo Maersk ha annunciato la sospensione temporanea degli scali delle navi nel porto israeliano di Haifa a causa del conflitto tra Israele e Iran. Segnala msn.com