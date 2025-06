Iran l' Aiea | gravi rischi se colpito il sito nucleare di Bushehr | Netanyahu | Fermeremo Teheran con o senza Trump

Le tensioni tra Iran, Israele e le potenze mondiali raggiungono livelli critici: dall’ipotesi di un attacco al sito nucleare di Bushehr alle dure parole di Erdogan su Netanyahu. Nel frattempo, Maersk sospende gli scali ad Haifa, segno di un clima internazionale sempre più instabile. In Ginevra, ministri di Germania, Francia e Regno Unito cercano di trovare una via diplomatica con l’Iran. La partita è aperta: cosa potrebbe succedere?

Erdogan: "Netanyahu è come Hitler o Pol Pot". Il colosso marittimo Maersk sospende gli scali ad Haifa. A Ginevra vertice dei ministri degli Esteri di Germania, Francia e Regno Unito con l'iraniano Araghchi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Iran, l'Aiea: gravi rischi se colpito il sito nucleare di Bushehr | Netanyahu: "Fermeremo Teheran, con o senza Trump"

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Per Katz la Guida Suprema deve morire, per Saar non è un target, mentre Netanyahu prima affonda il colpo, poi frena. Israele aspetta lumi dagli Usa "entro 24-48 ore". Gli europei possono tentare una mediazione con l'Iran, mentre Putin e Xi premono su Trum Vai su Facebook

Iran al Consiglio Onu a Ginevra: Noi attaccati nel pieno di un promettente negoziato - Europei a Ginevra incontrano ministro degli esteri iraniano: Araghchi: Noi vittime di crimini (Video); Missili su Israele: esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme. L'Idf attacca siti militari di Teheran. Netanyahu: Fermeremo il nucleare iraniano con o senza Usa; Tel Aviv, esplosione in residenza ambasciatore norvegese. Casa Bianca: Iran può produrre atomica in 2 settimane.

Radiazioni nucleari dagli attacchi di Israele all'Iran? L'Aiea: «C'è il pericolo che possa accadere» - Un attacco diretto alla centrale nucleare iraniana di Bushehr, ancora in funzione, avrebbe le conseguenze piu «gravi», con il potenziale rilascio di grandi quantità di ... Da ilmessaggero.it

Netanyahu: 'Fermeremo il nucleare dell'Iran con o senza Trump'. Esplosioni a Tel Aviv, Haifa e Gerusalemme - Araghchi: 'Israele ha tradito lavoro diplomatico con gli Usa'. ansa.it scrive