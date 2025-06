Iran La frenata di Trump

Iran, la frenata di Trump. A una settimana dall’inizio del conflitto, Gerusalemme e Teheran restano in attesa, cercando di decifrare le mosse future dell’ex presidente. Donald Trump potrebbe entrare in azione, sostenendo Israele, o preferire un approccio più cauto, affidandosi a diplomatiche manovre sottotraccia, come l’incarico affidato al consigliere Steve Witkoff di sondare il terreno con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. La tensione è palpabile, e le prossime mosse potrebbero ridefinire gli equilibri regionali.

di Aldo Baquis A una settimana dall'inizio del conflitto, Gerusalemme e Teheran restano ancora col fiato sospeso nel tentativo di comprendere se Donald Trump si accinga a scendere in campo, in forma attiva, al fianco di Israele, o se preferisca rallentare e concentrarsi su iniziative diplomatiche. Ad esempio incaricando il suo consigliere Steve Witkoff di tastare discretamente il terreno con il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, come ha confermato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. "La possibilità di un negoziato resta sostanziale", ha aggiunto. Per la Casa Bianca resta comunque un punto fermo: "L'iran non può dotarsi di armi atomiche ".

