Iran-Israele Trump detta i tempi della guerra | Due settimane o colpiremo

Mentre l’Europa si affanna a tessere la tela della diplomazia nei saloni di Ginevra, Donald Trump interrompe ogni incertezza: “Due settimane, poi decideremo se colpire l’Iran”. La tensione nel Mediterraneo si fa palpabile, e il dado sembra ormai tratto. La crisi mediorientale si avvicina a un punto di non ritorno, con scenari che minacciano di riscrivere gli equilibri globali. La domanda ora è: quanto durerà questa attesa prima che i fuochi divampino definitivamente?

Il dado è tratto. Mentre l'Europa si affanna a tessere la tela della diplomazia nei saloni ovattati di Ginevra, Donald Trump taglia corto dalla Casa Bianca: "Due settimane, poi decideremo se colpire l'Iran". È il giorno 623 del conflitto mediorientale e la partita si gioca su tre tavoli diversi, con strategie opposte e obiettivi che sembrano inconciliabili. L'ultimatum del presidente americano arriva come una doccia fredda sui tentativi europei di riportare Teheran al tavolo delle trattative. "L'Iran vuole parlare con noi, non con l'Europa" ha dichiarato Trump con il suo consueto pragmatismo tagliente, liquidando in una frase gli sforzi diplomatici del Vecchio Continente.

