Iran-Israele diplomazia americana ed europea al lavoro

In un clima di tensione crescente tra Iran, Israele e le potenze occidentali, le dichiarazioni di Netanyahu e le azioni militari si intrecciano in una corsa contro il tempo per contenere il nucleare iraniano. Mentre gli Stati Uniti e l’Europa cercano di negoziare, il conflitto si infiamma, mettendo a rischio la stabilità regionale. La diplomazia è al centro di un delicato equilibrio: quale sarà il prossimo passo in questa intricata partita?

"Fermeremo il nucleare iraniano con o senza Trump", tuona Netanyahu dopo che il presidente americano ha annunciato una finestra temporale di due settimane per provare a raggiungere un accordo con Teheran sul nucleare. Le parole del premier israeliano arrivano poco prima che il ministro della Difesa dello Stato ebraico Katz ha ordinato di intensificare gli attacchi contro Teheran, che ha risposto lanciando una nuova raffica di missili balistici verso lo Stato ebraico. Intanto, il ministro degli Esteri iraniano Araghchi è volato a Ginevra. "L'attacco di Israele nel mezzo del processo diplomatico con gli Stati Uniti è stato un tradimento", ha detto al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Iran-Israele, diplomazia americana ed europea al lavoro

