Iran in salvo nuovo convoglio di italiani C’è il bambino di 18 mesi che era a Teheran con la mamma

In un cuore di emergenza, un nuovo convoglio italiano ha portato in salvo il piccolo C8217232, il bambino di 18 mesi rimasto a Teheran con la mamma. Partito per incontrare i nonni, il suo papà ginecologo dell’ospedale Maggiore di Parma aveva lanciato un appello: “Lì senza latte e pannolini”. Ora, grazie all’impegno delle autorità italiane, il sorriso di quel bimbo torna a splendere, simbolo di speranza e solidarietà .

Italiani in fuga dalla guerra: 450 connazionali in Iran. Aeroporti chiusi, famiglie separate - Un medico di Parma ha la compagna e il figlio di 18 mesi bloccati a Teheran. Si legge su msn.com

Iran, l'impegno della Farnesina per gli italiani - Videonews del nostro inviato - Il ministero degli Esteri invita tutti gli italiani ancora presenti in Iran a registrarsi scrivendo all’indirizzo assistenza. Segnala msn.com