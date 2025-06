Iran il generale Bertolini | Per espugnare la base nucleare Fordo ci vogliono gli incursori Ma non senza una talpa

In un mondo dove le operazioni segrete fanno la differenza, il generale Marco Bertolini si distingue come l’esperto italiano di operazioni speciali. Con la sua esperienza e leadership, potrebbe essere la chiave per espugnare la base nucleare di Fordo, ma ci vuole anche una talpa. È pronto a mettere in gioco tutte le sue capacità per una missione che potrebbe cambiare gli equilibri internazionali.

Se c'è in Italia un esperto di operazioni speciali, è il generale Marco Bertolini, ex comandante della Brigata paracadutisti Folgore e del 9° Reggimento d'assalto.

Medio Oriente, generale Bertolini: “Credo che militari israeliani eseguano ordini con riluttanza ma…” - Il generale Bertolini, ex comandante del Comando operativo di vertice interforze, esprime profonda incertezza e condanna riguardo alla situazione a Gaza.

Se c’è in Italia un esperto di operazioni speciali, è il generale Marco Bertolini, ex comandante della Brigata paracadutisti Folgore e del 9° Reggimento d’assalto “Col Moschin”. Che però è scettico sul fatto che Israele possa davvero impiegare le forze speciali p Vai su Facebook

