Iran è in salvo il convoglio di italiani C’è anche il bimbo di 18 mesi che era a Teheran con la mamma

L’incubo è finito: il convoglio italiano 232 ha messo in salvo il piccolo di 18 mesi e la mamma, portando conforto e speranza a una famiglia tra le molte colpite dal conflitto in Iran. Grazie all’organizzazione della Farnesina e alla collaborazione internazionale, i nostri connazionali sono finalmente fuori pericolo, rinnovando il loro coraggio e la nostra solidarietà. Una missione umanitaria che dimostra che, anche nei momenti più difficili, l’umanità può fare la differenza.

L'incubo è finito. Il bimbo di 18 mesi rimasto intrappolato in Iran a causa del conflitto è finalmente in salvo. Fa parte del nuovo gruppo di connazionali e familiari che hanno lasciato il Paese mediorientale grazie al convoglio umanitario organizzato dalla Farnesina. Il gruppo è partito da Teheran e ha raggiunto l' Azerbaijan, dove le autorità italiane hanno offerto assistenza. La madre del piccolo, una architetta iraniana di 36 anni residente in Italia, era con lui durante l'intera traversata. Il padre del bimbo, Salvatore Politi, è un ginecologo dell' ospedale Maggiore di Parma. Da giorni cercava disperatamente di far tornare in Italia la sua compagna e il figlio.

