Iran dialogo con Europa Trump | Teheran vuole parlare con me Israele non si ferma

In un clima di tensione crescente, l'Iran cerca di aprire un canale di dialogo con l'Europa, mentre Trump ribadisce che Israele non si ferma e che l’Iran desidera parlare direttamente con lui. La comunità internazionale si trova davanti a una sfida complessa: favorire la diplomazia o assistere a un'escalation di conflitti. La partita diplomatica è in corso, ma quale sarà il vero futuro di questa intricata crisi?

(Adnkronos) – L'Europa in pressing sull'Iran per favorire una "soluzione negoziale" alla guerra con Israele. Per Donald Trump, che non ritiene di poter fermare Israele, l'impegno dell'Europa è inutile: "L'Iran vuole parlare con me". A Ginevra, va in scena l'incontro tra il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi e i capi delle diplomazie di Germania,

