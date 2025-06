Iran concluso il vertice e Ginevra | Araghchi nega stop arricchimento uranio ma apre a compromessi

L'esito del vertice di Ginevra tra Iran e i principali partner europei offre nuovi spunti di speranza e sfide. Mentre Araghchi nega uno stop totale all’arricchimento di uranio, apre la porta a possibili compromessi per evitare escalation militari. La decisione del formato E3 di proseguire il negoziato riflette l'importanza di trovare soluzioni diplomatiche durature, poiché l'Europa riconosce che il confronto non può risolvere definitivamente il nodo nucleare iraniano, aprendo così a un futuro di dialogo e cautela.

Il formato E3 ha infatti deciso di procedere con questo negoziato "perchĂ© l'Europa considera che non ci siano soluzione definitive per il nucleare iraniano attraverso la scelta militare, che può ritardare ma non eliminare il problema". Il vertice ha visto protagonisti i ministri di Iran, Francia, Germania, Regno Unito ed Europa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran, concluso il vertice e Ginevra: Araghchi nega stop arricchimento uranio, ma apre a compromessi

