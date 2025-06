Iran | Araghchi attacco Israele durante processo diplomatico è tradimento

In un contesto già teso di diplomazia internazionale, le recenti parole di Abbas Araghchi denunciano un attacco israeliano all'Iran come un vero e proprio tradimento del percorso diplomatico con gli Stati Uniti. La scena si anima a Ginevra, dove il ministro iraniano evidenzia come questa azione abbia infranto i tentativi di dialogo e negoziazione. Ma cosa significa davvero questa escalation per il futuro della regione?

Milano, 20 giu. (LaPresse) – L’attacco di Israele contro l’Iran è un “tradimento” del processo diplomatico con gli Stati Uniti. Lo ha denunciato davanti al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra il ministro degli Esteri e capo negoziatore nucleare dell’Iran, Abbas Araghchi. Lo riportano i media francesi. “Siamo stati attaccati nel bel mezzo di un processo diplomatico”, ha aggiunto, “avremmo dovuto incontrare gli americani il 15 giugno per elaborare un accordo molto promettente”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Araghchi, attacco Israele durante processo diplomatico è tradimento

