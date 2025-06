Iran al via vertice e Ginevra | Araghchi incontra delegazioni UK Francia e Germania

Il panorama diplomatico si anima: Teheran dà il via a un vertice cruciale a Ginevra, con Araghchi che incontra le delegazioni di Regno Unito, Francia e Germania. Il ministro degli Esteri iraniano ha ribadito con fermezza che le negoziazioni rimarranno in stand-by finché le offensive israeliane non cesseranno, sottolineando la complessità e le tensioni in gioco. In questo contesto, il futuro delle relazioni internazionali appare ancora più incerto e delicato.

Teheran ha già reso chiare le sue intenzioni, attraverso le parole del ministro degli Esteri. Il Paese non intraprenderà alcun tipo di negoziato, finché le aggressioni israeliane non si fermeranno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran, al via vertice e Ginevra: Araghchi incontra delegazioni UK, Francia e Germania

In questa notizia si parla di: iran - vertice - ginevra - araghchi

Donald Trump convoca vertice alla Casa Bianca dopo attacchi israeliani sull'Iran - In un clima di crescente tensione internazionale, Donald Trump ha convocato un vertice alla Casa Bianca in risposta agli attacchi israeliani sull'Iran.

MEDIO ORIENTE | A Ginevra vertice dei ministri degli Esteri di Germania, Francia e Regno Unito con quello iraniano. Araghchi afferma: "No negoziati finché continuano gli attacchi". Replica dell'israeliano Sa'ar: "L'Iran non rinuncerà al nucleare". #ANSA Vai su Facebook

MEDIO ORIENTE | A Ginevra vertice dei ministri degli Esteri di Germania, Francia e Regno Unito con quello iraniano. Araghchi afferma: "No negoziati finché continuano gli attacchi". Replica dell'israeliano Sa'ar: "L'Iran non rinuncerà al nucleare". #ANSA Vai su X

Vertice a Ginevra con Araghchi. Lammy: 'Due settimane per una soluzione diplomatica'; Guerra Israele Iran, Netanyahu: Fermeremo nucleare dell'Iran con o senza Trump. LIVE; Israele-Iran, cosa aspettarsi dai colloqui di Ginevra: l’offerta a Teheran.

Israele-Iran, a Ginevra i primi colloqui tra Ue, Uk e Teheran: le immagini del vertice - (LaPresse) Il capo della diplomazia dell'Unione Europea Kaja Kallas e i suoi omologhi di Regno Unito, Francia e Germania si sono incontrati venerdì a Ginevra ... Si legge su msn.com

Vertice a Ginevra con Araghchi. Abbas Araghchi: "Nessun negoziato senza lo stop agli attacchi israeliani" - Incontro dei ministri degli Esteri di Germania, Francia e Regno Unito con quello iraniano Araghchi che ha affermato: 'Non ci sarà alcun negoziato con gli Stati Uniti finché continueranno gli attacchi ... ansa.it scrive