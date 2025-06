Iran | Aiea garantiremo che non abbia atomica con ispezioni rigorose

In un mondo sempre più complesso, la diplomazia si conferma la via più efficace per mantenere la pace. Rafael Grossi, direttore dell’AIEA, sottolinea come ispezioni rigorose possano garantire che l’Iran non sviluppi armi nucleari. La volontà politica resta il pilastro fondamentale per trasformare questa possibilità in realtà e assicurare un futuro di stabilità e sicurezza globale.

Milano, 20 giu. (LaPresse) – “Una soluzione diplomatica è alla portata se c’è la necessaria volontà politica. Gli elementi per un accordo sono stati discussi. L’Aiea può garantire, attraverso un sistema di ispezioni ineccepibile, che in Iran non saranno sviluppate armi nucleari”. Lo ha detto il direttore dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea), Rafael Grossi, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. “Questi elementi possono costituire la base di un accordo duraturo che porti la pace ed eviti una crisi nucleare in Medio Oriente. Questa opportunità non deve essere persa”, ha aggiunto Grossi, “l’alternativa sarebbe un conflitto prolungato e una minaccia incombente di proliferazione nucleare che, pur provenendo dal Medio Oriente, eroderebbe efficacemente il Trattato di non proliferazione (TNP) e il regime di non proliferazione nel suo complesso”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Aiea, garantiremo che non abbia atomica con ispezioni rigorose

