Iran a che punto è con la bomba atomica? Dall?uranio arricchito al 60% alla fatwa di Khamenei che la vieta | ecco cosa sappiamo

L'Iran ha raggiunto un avanzato livello di arricchimento dell’uranio al 60%, con circa 400 chili certificati dall’AIEA, alimentando preoccupazioni sulla corsa nucleare. Nonostante la fatwa di Khamenei che vieta l’uso delle armi atomiche, il panorama internazionale si interroga sulle reali intenzioni di Teheran e sui possibili scenari futuri. Cosa ci riserva questa delicata situazione?

L?Iran avrebbe accumulato circa 400 chili di uranio arricchito al 60%. È un dato certificato dall?Aiea, l?Agenzia internazionale per l?energia atomica.

