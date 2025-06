Iran 11 pasdaran uccisi in raid Israele nel nordovest

Un attacco israeliano nel nord-ovest dell'Iran ha colpito una base militare, provocando la morte di circa 11 membri delle Guardie Rivoluzionarie. L'episodio ha suscitato grande scalpore e una cerimonia funebre è stata subito organizzata in loro onore. Questo episodio apre un nuovo capitolo di tensione nella regione, con implicazioni che potrebbero influenzare gli equilibri geopolitici. Quali saranno le prossime mosse delle parti coinvolte?

Circa 11 membri delle Guardie Rivoluzionarie sono stati uccisi questa mattina negli attacchi israeliani contro una base militare a Bostanabad, nella provincia nord-occidentale dell' Azerbaigian Orientale. I media locali hanno riferito che si è tenuta una cerimonia funebre in loro onore.

