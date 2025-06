Io NON ci casco | a Dugenta un incontro pubblico contro le truffe agli anziani

Non lasciate che le truffe agli anziani continuino a mietere vittime: venerdì 20 giugno, nella Sala Consiliare del Municipio di Dugenta, si terrà l'incontro pubblico “Io NON ci casco”. Un appuntamento fondamentale promosso dal Consorzio Ambito B4, Federconsumatori e il Comune, dedicato alla prevenzione e alla sicurezza degli anziani. Perché la conoscenza è la miglior difesa contro le truffe: non mancate!

Comunicato Stampa Appuntamento venerdì 20 giugno nella Sala Consiliare del Municipio. Focus su prevenzione e sicurezza, promosso dal Consorzio Ambito B4 con Federconsumatori e Comune Oggi, venerdì 20 giugno, alle ore 17:30, la Sala Consiliare del Municipio di Dugenta (BN)

Io NON ci casco: truffe, come possiamo difenderci tra prevenzione e sicurezza.

