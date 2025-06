Inzaghi Inter due persone hanno cercato di convincere l’allenatore a non lasciare il club | il retroscena

Nella notte che ha preceduto il cruciale summit tra Simone Inzaghi e Beppe Marotta, due figure chiave si sono ritrovate a tentare di convincere l’allenatore a rimanere all’Inter. Un retroscena svelato da Repubblica rivela dettagli inaspettati su quella notte decisiva, tra tensioni e strategie nascoste. Cosa si nascondeva dietro quell’incontro? Scopriamo insieme i retroscena che potrebbero cambiare il destino del club nerazzurro.

Inzaghi Inter, ecco cos’è successo la notte prima del summit tra l’allenatore e Beppe Marotta: ecco il retroscena di Repubblica. Ecco cos’è successo la notte prima del summit tra l’ex allenatore dell’ Inter Simone Inzaghi e Beppe Marotta. Ne ha parlato così Repubblica nelle scorse ore. IL RETROSCENA DI REPUBBLICA – «L’accordo con l’Al Hilal c’era già prima della débacle dell’Allianz Arena, quindi. Ancora la notte prima dell’ultimo incontro fra Marotta e Inzaghi, quello dell’addio, la moglie Gaia e il papà Giancarlo lo hanno invitato a pensarci bene. Magari a imitare il fratello Pippo, che l’Arabia l’ha trovata in Sicilia, accasandosi al Palermo dello sceicco emiratino Mansour bin Zayed Al Nahyan, proprietario anche del Manchester City, che ha battuto l’Inter nella finale di Champions del 2023. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi Inter, due persone hanno cercato di convincere l’allenatore a non lasciare il club: il retroscena

