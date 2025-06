Invimit rilancia via della Mercede | in affitto 17 immobili nel cuore di Roma

Nel cuore pulsante di Roma, a pochi passi da Piazza San Silvestro, Invimit Sgr SpA rilancia via della Mercede offrendo 17 immobili in affitto, gestiti dal fondo Dante. Questa esclusiva opportunità permette di vivere o investire in uno dei quartieri più iconici della Capitale, tra storia, charme e vitalità . Scopri come queste proprietà possano diventare il tuo prossimo grande progetto nel centro di Roma.

Nel cuore di Roma, a pochi metri da piazza San Silvestro, Invimit Sgr SpA ha messo in locazione alcune unità immobiliari, gestite dal fondo Dante. Invimit affitta via della Mercede Si tratta di 17 immobili in via della Mercede 52, tra i quali una decina di appartamenti, attività . 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Invimit rilancia via della Mercede: in affitto 17 immobili nel cuore di Roma

