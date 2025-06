Investito da un’auto mentre va a fare l’esame di terza media | ragazzino gravissimo

Un tragico incidente scuote Ancona: un ragazzino di 14 anni, diretto agli esami di terza media, è stato gravemente investito questa mattina in via Flavia. Soccorso tempestivamente dai passanti e dalla Croce Rossa, il giovane è stato trasportato d'urgenza all’ospedale di Torrette in condizioni critiche. L’impatto contro l’auto ha lasciato tutti senza parole, sollevando ancora una volta il dibattito sulla sicurezza stradale e l’importanza di vigilare sui nostri giovani.

Ancona, 20 giugno 2025 – Un ragazzo di 14 anni è stato investito da un'auto questa mattina in via Flavia, nel quartiere di Brecce Bianche, mentre stava andando a scuola per sostenere gli esami orali di terza media. Il ragazzo è stato soccorso da alcuni passanti che hanno allertato il 118. Sul posto anche ambulanze della Croce Rossa. Il 14enne è stato trasportato all'ospedale di Torrette con un codice di massima gravità. L’impatto contro l’auto è stato molto violento e il ragazzino è rimasto gravemente ferito: i sanitari dell’ambulanza sospettano un severo trauma cranico e un politrauma. Per fortuna, all'arrivo dei soccorritori era cosciente e collaborante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Investito da un’auto mentre va a fare l’esame di terza media: ragazzino gravissimo

In questa notizia si parla di: auto - investito - terza - media

Bambino di due anni investito da un'auto: ricoverato con prognosi riservata - CEGLIE MESSAPICA – È stato un momento di terrore per la madre e i passanti, quando un bambino di due anni e mezzo è stato investito da un’auto.

Auto contro un albero, muore in Polonia la promessa del rally italiano: Matteo Doretto aveva 21 anni https://www.lasicilia.it/sport/auto-contro-un-albero-muore-in-polonia-la-promessa-del-rally-italiano-2525206/ Vai su Facebook

Investito da un’auto mentre va a fare l’esame di terza media: ragazzino gravissimo; Studente investito mentre va a scuole per esami di terza media; Centrato e ucciso da un'auto pirata mentre spingeva la moto in panne: morto vicesindaco sardo.

Investito da un’auto mentre va a fare l’esame di terza media: ragazzino gravissimo - Ancona, 20 giugno 2025 – Un ragazzo di 14 anni è stato investito da un'auto questa mattina in via Flavia, nel quartiere di Brecce Bianche, mentre stava andando a scuola per sostenere gli esami orali ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Studente investito mentre va a scuole per esami di terza media - Stava andato a scuola per gli esami di terza media quando è stato investito da una automobile, in via Flavia, ad Ancona. Come scrive msn.com