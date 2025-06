Investì il figlio di 18 mesi il pm | Non condannatela sconta già il suo ergastolo

In un caso che ha commosso e sconvolto l’opinione pubblica, la Procura di Milano ha chiesto di non condannare una madre che, per errore, ha investito il proprio figlio di 18 mesi. Il pubblico ministero ha evidenziato che il processo e la possibile condanna sarebbero un trattamento contrario alla dignità umana, considerando la donna già come se scontasse un ergastolo senza fine. Una decisione che solleva profonde riflessioni sulla giustizia e l’umanità.

La Procura di Milano ha chiesto all'Ufficio del Gip di non punire una madre che per sbaglio ha investito il figlio di 18 mesi, perché "il processo e l'eventuale condanna costituirebbe una sorta di trattamento contrario al senso di umanità". Per il pm Paolo Storari, infatti, la donna "sconta già una sorta di 'ergastolo con fine pena mai'". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Investì il figlio di 18 mesi, il pm: "Non condannatela, sconta già il suo ergastolo"

