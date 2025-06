Investe per errore il figlio di 18 mesi il pm chiede di non processare la madre | Sconta già il suo ergastolo

Un dramma sfiorato, un incidente che ha segnato per sempre una famiglia: la procura di Milano chiede di non processare la madre coinvolta nell’incidente in cui ha accidentalmente investito il suo bambino di 18 mesi. La richiesta mira a escludere la punibilità, evidenziando la delicatezza e l’urgenza di una riflessione più profonda su responsabilità e circostanze. La vicenda lascia aperti molti interrogativi sulla giustizia e sulla tutela delle vittime innocenti.

La procura di Milano ha inoltrato una richiesta all’Ufficio del giudice per le indagini preliminari affinché venga esclusa la punibilità di una madre coinvolta in un tragico incidente. La donna, la scorsa estate, in un paese dell’hinterland milanese, ha accidentalmente investito il figlio di 18 mesi nel cortile di casa, causandogli lesioni permanenti. Secondo il pubblico ministero, il procedimento penale e un’eventuale condanna rappresenterebbero un trattamento «contrario al senso di umanità». La procura sottolinea, infatti, come la donna stia già affrontando una sorta di « ergastolo con fine pena mai », riferendosi al dolore e al peso psicologico che l’incidente le ha inflitto. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: figlio - mesi - madre - investe

Matteo Marcato muore a 34 anni nello schianto contro un furgoncino: moglie e figlio neonato di 10 mesi incastrati tra le lamiere - Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di Matteo Marcato, 34 anni, che ha perso la vita nello schianto contro un furgoncino a Portegrandi.

Milano, investe per sbaglio il figlio di 18 mesi nel cortile. Il pm: «Non va condannata, come madre ha già la sua pena» Vai su X

(? Luigi Ferrarella) Il processo e l’eventuale condanna» di una madre, che per sbaglio l’estate scorsa nel cortile privato di casa aveva messo in moto l’auto senza avvedersi di stare schiacciando sotto la ruota sinistra la testa del figlioletto di 18 mesi rimasto p Vai su Facebook

Investe per errore il figlio di 18 mesi. La Procura: 'La donna non deve essere condannata, ha già la sua pena”; Madre investe il figlio di 18 mesi nel cortile di casa, lesioni a vita. Il pm: «Condanna da evitare, ha già il suo ergastolo»; Investì il figlio di 18 mesi per errore, il pm: “Niente processo, sconta già un ergastolo”.

Investe per errore il figlio di 18 mesi, il pm chiede di non processare la madre: «Sconta già il suo ergastolo» - La procura di Milano ha inoltrato una richiesta all’Ufficio del giudice per le indagini preliminari affinché venga esclusa la punibilità di una madre coinvolta in un tragico incidente. Lo riporta msn.com

Mamma investe il figlio di 18 mesi nel cortile di casa, il pm: «Ha già il suo ergastolo interiore, non va condannata» - Nell’estate del 2023, in un piccolo paese dell’hinterland milanese, una madre vive un incubo che segnerà per sempre la sua esistenza. Da msn.com