Intitolata all’archeologa Graziella Berti l’area verde in via Napoli

Un momento di grande orgoglio e riconoscimento per la città, che celebra così il contributo della rinomata archeologa Graziella Berti. L’area verde in via Napoli, nel cuore di Porta a Lucca, diventa simbolo della sua passione e dedizione allo studio del passato. La cerimonia, arricchita dagli interventi delle autorità, sottolinea l’importanza di preservare la memoria storica e valorizzare il patrimonio culturale locale. Un tributo che resterà vivo nel tempo, rendendo omaggio a una figura straordinaria.

Si è tenuta questa mattina, venerdì 20 giugno, la cerimonia d’intitolazione all’archeologa Graziella Berti del parco in via Napoli nel quartiere di Porta a Lucca. Durante le celebrazioni sono intervenute l'assessore ai Servizi demografici e toponomastica, Gabriella Porcaro, e la presidente della. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Intitolata all’archeologa Graziella Berti l’area verde in via Napoli

In questa notizia si parla di: archeologa - graziella - berti - napoli

ED ECCO A VOI IL SECONDO EVENTO IN CUI VERRA' RICORDATA GRAZIELLA BERTI IL 20 GIUGNO 2025! ?Si tratta di un omaggio a tre donne eccellenti nella lunga storia di Pisa, in cui verranno ricordate Matilde di Canossa, Matilde Calandrini e Grazie

