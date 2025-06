Intesa tra Finanza e Serafico Per assistenza e diagnostica

entra così in una nuova fase di collaborazione, offrendo servizi specializzati e un sostegno concreto a chi serve il Paese. Questa partnership rappresenta un passo importante verso l’inclusione e il benessere delle famiglie delle forze dell’ordine, rafforzando il legame tra istituzioni e comunità. Un esempio tangibile di come la solidarietà possa tradursi in azioni concrete per migliorare la qualità della vita di chi ne ha più bisogno.

Nella sede del Comando regionale Umbria della Guardia di Finanza, il comandante regionale generale di brigata Francesco Mazzotta e l’avvocato Francesca Di Maolo, presidente e legale rappresentante dell’ Istituto Serafico per sordomuti e ciechi di hanno siglato un accordo convenzionale finalizzato a garantire un percorso di accesso dedicato, alle prestazioni di assistenza e diagnostica, per i finanzieri e i rispettivi familiari. Il Serafico, infatti, è un centro autorizzato per l’attività di riabilitazione funzionale in regime residenziale a ciclo continuativo, diurno e ambulatoriale, per soggetti portatori di gravi disabilità fisiche, psiche e sensoriali in età evolutiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Intesa tra Finanza e Serafico. Per assistenza e diagnostica

