Intervista ad Antonio Conte | Con il coltello nel calzino in campo e nella vita Non veder crescere mia figlia è stata una privazione

Nell’intervista esclusiva ad Antonio Conte, il famoso allenatore rivela il suo lato più intimo e determinato, tra sacrifici personali e la passione che lo spinge a vincere. Con il coltello nel calzino in campo e nella vita, Conte si racconta: dalla dura educazione a Lecce alla conquista dello scudetto con il Napoli. La sua ricetta? Un principio semplice ma potente: “Se vuoi chiedere, prima devi dare.”

L'ultima sfida è stata riportare il Napoli allo scudetto. Ha un'unica ricetta: «Sono cresciuto in strada a Lecce e ho avuto un'educazione molto dura, i miei genitori mi hanno insegnato che se vuoi chiedere tu prima devi dare». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Intervista ad Antonio Conte: «Con il coltello nel calzino, in campo e nella vita. Non veder crescere mia figlia è stata una privazione»

Intervista ad Antonio Natali: "I Georgofili? Persi 7 chili. Io apolide, in città troppi litigi" - Antonio Natali, storico dell'arte e ex direttore degli Uffizi, svela la sua anima apolide in un'intervista che fa riflettere.

