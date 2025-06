Interventi di pavimentazione nel Cilento e Vallo di Diano | oltre 14 milioni di euro per la sicurezza stradale

Lavori in corso nel Cilento e nel Vallo di Diano: con oltre 14 milioni di euro, l’ANAS investe per rendere le strade più sicure e funzionali. La modernizzazione delle arterie principali come la SS19, la SS18VAR e la SS18 promette di migliorare la mobilità e la qualità della vita dei cittadini. Si tratta di un intervento strategico che segna un passo importante verso la crescita sostenibile di questa splendida regione. L'articolo Interventi di ...

L’ANAS ha avviato un ambizioso programma di interventi volto a migliorare la qualità della rete viaria nel Cilento e nel Vallo di Diano, con un investimento complessivo di oltre 14 milioni di euro. Questo progetto interessa tre strate statali fondamentali: la SS19 "delle Calabrie", la SS18VAR "Cilentana" e la SS18 "Tirrena Inferiore", tutte situate nella provincia di Salerno. Si tratta di un'opportunità significativa.. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Interventi di pavimentazione nel Cilento e Vallo di Diano: oltre 14 milioni di euro per la sicurezza stradale

