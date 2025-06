Interdittiva antimafia ad azienda veronese Serve sorveglianza capillare

Un'azione forte e decisa per tutelare il territorio veronese: la recente interdittiva antimafia nei confronti di un'azienda edile di Bussolengo evidenzia l'importanza di una sorveglianza capillare e costante. Con crescenti sfide di questo tipo, è fondamentale rafforzare i controlli e garantire trasparenza, per proteggere le comunità e il tessuto economico locale. Solo così si può costruire un futuro più sicuro e sostenibile per tutti.

Una nuova interdittiva antimafia è stata emessa dal Ministero dell'Interno, tramite la Prefettura di Verona, nei confronti di un'impresa edile di Bussolengo. E questo «alza ulteriormente il livello d'allarme» delle consigliere regionali del Partito Democratico Francesca Zottis e Anna Maria Bigon. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Interdittiva antimafia ad azienda veronese. «Serve sorveglianza capillare»

