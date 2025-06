Inter-Urawa Red Diamonds | orario probabili formazioni e dove vederla

L'Inter torna protagonista nel Mondiale per Club, pronta a sfidare gli Urawa Red Diamonds in una sfida che promette emozioni intense. Domani, 21 giugno, il calcio internazionale si accenderà al Lumen Field di Seattle, con le probabili formazioni e tutte le info su orario e diretta tv. Scopri come seguire questa sfida imperdibile e rivivi l’adrenalina del grande calcio!

(Adnkronos) – L'Inter torna in campo nel Mondiale per Club. Domani, sabato 21 giugno, i nerazzurri affrontano al Lumen Field di Seattle gli Urawa Red Diamonds nella seconda giornata del Gruppo E del torneo. I nerazzurri arrivano dal pari 1-1 contro il Monterrey, mentre i giapponesi dovranno riscattare il ko della prima giornata contro il . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo piĂą amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

