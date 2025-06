Inter-Urawa il pronostico del Mondiale per Club | si alla combo Lautaro stuzzica

L’Inter si prepara ad affrontare l’Urawa Red Diamonds nel cuore del Mondiale per Club, un match che promette spettacolo e sorprese. Tra entusiasmo e tensione, i nerazzurri sono chiamati a conquistare i tre punti fondamentali per proseguire il cammino in questa competizione internazionale. La combo Lautaro stuzzica, e il pronostico si fa sempre più incerto: sarà una notte di grandi emozioni al Lumen Field, dove tutto può ancora succedere.

Se è vero che il calciomercato sta rubando la scena, è altrettanto lecito ricordare che le azioni di campo non finiscono mai. Già, perché il Mondiale per Club entra finalmente nel vivo, con la seconda giornata della fase a gironi. Una delle gare in programma in questo turno vedrà protagonista l’Inter, che affronterà domani alle ore 21.00 – fuso italiano – l’Urawa Red Diamonds al Lumen Field. I nerazzurri dovranno cercare di mettere in cascina 3 punti fondamentali, dopo il pareggio nella prima uscita del torneo con il Monterrey. I rossoneri, invece, sono chiamati a compiere una vera e propria impresa, contro i finalisti dell’ultima Champions League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Inter-Urawa, il pronostico del Mondiale per Club: si alla combo, Lautaro stuzzica

In questa notizia si parla di: inter - mondiale - club - urawa

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Il difensore dell'Inter Francesco Acerbi è a Seattle, dove il 21 giugno i nerazzurri sfideranno i giapponesi dell'Urawa nel Mondiale per club. Alla fine... Vai su Facebook

Mondiale per club: la seconda giornata. Le quote: Inter strafavorita con l’Urawa Vai su X

Inter, rifinitura in vista del match contro l'Urawa: in gruppo Dumfries e Pio Esposito; Mondiale per Club, Inter-Urawa Red Diamonds sabato ore 21: sarà anche in chiaro in tv; Inter-Urawa Red Diamonds dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni.

Inter-Urawa Red Diamonds, probabili formazioni: Chivu senza Thuram, i nerazzurri si affideranno a Lautaro Martinez - L’Inter è arrivata a Seattle per la seconda gara del girone, quella contro gli Urawa Red Diamonds. Secondo msn.com

Inter-Urawa Red, le probabili formazioni al Mondiale per Club: i titolari di Chivu - L'Inter affronterà gli Urawa Red Diamonds nella seconda partita della fase a gironi del Mondiale per Club: le possibili scelte di formazione di Chivu ... Segnala fanpage.it