Inter-Urawa il programma della vigilia Un recupero per Chivu

L'Inter si prepara con determinazione alla sfida di domani sera contro l'Urawa Red Diamonds, un appuntamento cruciale per il cammino in questa competizione internazionale. La vigilia, descritta da Sport Mediaset come un momento di grande tensione e strategia, si arricchisce di un recupero importante: Chivu potrebbe scendere in campo per rafforzare le speranze nerazzurre. La posta in gioco è alta: una vittoria potrebbe spalancare le porte agli ottavi di finale, mentre una sconfitta rischia di compromettere tutto.

Domani sera alle ore 21 italiane l'Inter giocherĂ contro l'Urawa Red Diamonds, squadra giapponese. Sport Mediaset definisce il programma della vigilia per i nerazzurri. VIGILIA – L' Inter si trova giĂ davanti ad un bivio negli Stati Uniti. I nerazzurri hanno l'obbligo di vincere il prossimo match per provare a qualificarsi per gli ottavi di finale della competizione. Senza i tre punti c'è il rischio eliminazione, Angiolo Radice ha fatto il riassunto della giornata odierna per Sport Mediaset: «A Seattle comincerĂ la seconda fase del Mondiale per Club dell'Inter, che giocherĂ con l' Urawa Reds e contro il River Plate nel giro di pochi giorni.

