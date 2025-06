Inter-Urawa Chivu adesso non può sbagliare | il pronostico

L’Inter Urawa Chivu si prepara alla prova decisiva nel Mondiale per club: dopo il pareggio contro Monterrey, la squadra nerazzurra non può più permettersi errori. Con il secondo appuntamento alle porte contro i giapponesi, il pronostico si fa sempre più incerto, ma la voglia di conquistare la vittoria è forte come mai prima. È arrivato il momento di scendere in campo e scrivere una nuova pagina di storia!

Secondo appuntamento per la squadra nerazzurra al Mondiale per club dopo il pareggio contro il Monterrey: con i giapponesi servono tre punti.

Un tecnico polacco, un vichingo scontroso e un veterano giapponese: Inter, come gioca l'Urawa - In un quartetto di protagonisti dal carattere distintivo—un tecnico polacco, un vichingo scontroso e un veterano giapponese—l’Urawa Red Diamonds si prepara a mostrare il proprio spirito.

