Inter svelate le cifre del nuovo finanziamento | la verità tra durata ed interessi

L’Inter svela le cifre del nuovo finanziamento: tra durata e interessi, la verità emerge chiara. La società nerazzurra si prepara a un passaggio cruciale, con un’operazione di rifinanziamento che potrebbe rivoluzionare le sue finanze. Secondo Calcio e Finanza, si avvicina la chiusura di un accordo strategico per rimborsare il bond da oltre 400 milioni in scadenza nel 2027. Scopriamo insieme i dettagli di questa importante operazione.

Inter, tutta la verità sul nuovo finanziamento della società nerazzurra tra durata ed interessi. I dettagli in merito all’operazione. L’ Inter è pronta a compiere un passo cruciale sul fronte finanziario. Come riportato da Calcio e Finanza, il club nerazzurro è vicino alla chiusura di un’operazione di rifinanziamento che prevede il rimborso del bond attuale da oltre 400 milioni di euro, in scadenza nel febbraio 2027. Per sostituirlo, verrà emesso un nuovo prestito obbligazionario da massimo 350 milioni di euro, con durata quinquennale e tasso fisso al 4,52% annuo, in netto calo rispetto al precedente 6,75%. 🔗 Leggi su Internews24.com