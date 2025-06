Inter scatenata | doppio colpo dal Manchester United!

Nel cuore della battaglia di mercato, l’Inter si prepara a dare una scossa con due colpi importanti dal Manchester United. Il club nerazzurro punta deciso a rinforzarsi per rilanciarsi e riscrivere le proprie ambizioni stagionali. Dopo un’annata senza trofei, la voglia di rinnovamento è alle stelle: il futuro passa anche da strategie audaci e acquisti mirati. Oltre al lavoro di Chivu, l’Inter spera di sorprenderti ancora di più.

Il futuro dell’Inter passa dal calciomercato di quest’estate. I nerazzurri sono pronti a fiondarsi su due calciatori oggi al Manchester United In casa Inter c’è voglia di rinnovarsi, per mettersi definitivamente alle spalle una stagione esaltante ma conclusa senza trofei e al contempo per tenere alta l’asticella delle intenzioni e degli obiettivi. Oltre al grande lavoro che mister Chivu dovrà fare con i suoi ragazzi, non solo in campo ma anche dal punto di vista mentale e delle ambizioni, c’è da pensare al calciomercato. La dirigenza è all’opera per allestire una rosa competitiva, cercando di aggiungere nuovi tasselli al gruppo della prima squadra e al contempo abbassando l’età media. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Inter scatenata: doppio colpo dal Manchester United!

In questa notizia si parla di: inter - manchester - united - scatenata

Calciomercato Juve, tra quell’esubero del Manchester United e i bianconeri si inserisce l’Inter! L’idea dei nerazzurri e la posizione di Madama - Nel calciomercato della Juventus si fa spazio una nuova intrigante opportunità, con Joshua Zirkzee del Manchester United che attira l'interesse dei bianconeri.

Inter scatenata: avanti tutta per il doppio colpo in attacco; Inter scatenata: avanti tutta per il doppio colpo in attacco; Inter scatenata sul mercato: DOPPIO colpo in attacco.

Inter scatenata: avanti tutta per il doppio colpo in attacco - Gli uomini di mercato nerazzurri proseguono su due fronti per rinnovare il reparto offensivo in vista delle prossima stagione ... Come scrive msn.com

Manchester United, il nuovo obiettivo dei Red Devils spinge Hojlund fuori dalla squadra: l’Inter osserva - Manchester United, nuovo obiettivo per l’attacco: il suo arrivo può scatenare un effetto domino che può portare Hojlund all’Inter Il Manchester United guarda ancora in Bundesliga per rinforzare l’atta ... Da calcionews24.com