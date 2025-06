Inter rifinanziamento del bond | le nuove cifre durata e tassi di interesse

L’Inter sorprende ancora una volta: il 13 giugno ha annunciato il rimborso anticipato del bond da 400 milioni, in scadenza nel febbraio 2027, con un importo totale di 412 milioni. Questa mossa strategica apre nuove prospettive per la gestione finanziaria del club, influenzando durata e tassi di interesse dei prossimi strumenti di debito. Ma cosa cambia davvero nel panorama finanziario nerazzurro? Scopriamolo insieme.

Il 13 giugno l`Inter ha annunciato il rimborso in anticipo del bond da 400 milioni in scadenza a febbraio 2027 per una cifra totale di 412 milioni.. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: inter - bond - rifinanziamento - cifre

Inter, occhio al bond da 400 milioni! La società pensa al private debt per rifinanziarlo - L’Inter valuta il ricorso al private debt per rifinanziare il bond da 400 milioni. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, la società sta valutando questa opzione come alternativa al mercato dei bond, segnando una possibile strategia per gestire il proprio indebitamento e rafforzare la propria posizione finanziaria.

Bond, cifre rifinanziamento: massimo 350 mln, interessi addirittura giù dal 6,75% a... Vai su X

MILANO INTERISTA was live in Cosa significa l'Annuncio UFFICIALE sul Bond dell'Inter, mercato e Mondiale - INTER NEWS. Vai su Facebook

Inter, le cifre del nuovo finanziamento: i dettagli tra durata e interessi; Inter, rifinanziamento del bond: le nuove cifre, durata e tassi di interesse; Bond, cifre rifinanziamento: massimo 350 mln, interessi addirittura giù dal 6,75% a….

Inter, rifinanziamento del bond: le nuove cifre, durata e tassi di interesse - Il 13 giugno l`Inter ha annunciato il rimborso in anticipo del bond da 400 milioni in scadenza a febbraio 2027 per una cifra totale di 412 milioni. Riporta calciomercato.com

Bond, cifre rifinanziamento: massimo 350 mln, interessi addirittura giù dal 6,75% a… - Il club nerazzurro infatti nelle prossime settimane rimborserà il bond ... Lo riporta fcinter1908.it