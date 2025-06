Inter recupera Pio Esposito ma quante assenze con l’Urawa

L'Inter si appresta alla sfida decisiva contro l'Urawa, un incontro cruciale nel girone E del Mondiale per Club. La buona notizia è il ritorno di Francesco Pio Esposito, giovane centravanti che potrebbe fare la differenza. Tuttavia, le assenze pesanti continuano a pesare sul team nerazzurro, rendendo questa partita ancora più difficile. Riusciranno i ragazzi di Inzaghi a superare le difficoltà e a portare a casa il risultato?

L’inter si prepara ad affrontare la sfida numero due del girone E del Mondiale per Club, i nerazzurri saranno impegnati nella giornata di domani e potranno contare sul rientro di Francesco Pio Esposito. Tuttavia il recupero da parte del centravanti 19enne è una delle pochissime notizie positive delle ultime ore L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, recupera Pio Esposito ma quante assenze con l’Urawa

In questa notizia si parla di: inter - esposito - recupera - quante

Esposito nella top-11 finale della Serie B: l’Inter riflette sul futuro! - Francesco Pio Esposito ha concluso la stagione con lo Spezia con un gol che gli è valso un posto nella top-11 della Serie B.

GdS - Inter sempre più vicina ad Ange-Yoan Bonny: sarà lui il 1º acquisto in attacco per Chivu. Al Parma andrebbe una base di 12/13M€ + Sebastiano Esposito e ricchi bonus per arrivare ai 25M€ complessivi. Vai su Facebook

Inter, infortunio Thuram: leggero affaticamento ai flessori; FCIN1908 / Inter, Pio Esposito può recuperare per la gara con gli Urawa Red Diamonds; Inter, le ultime dall'infermeria: Pio Esposito recuperato, in tre puntano il River. Tempi più lunghi per Zielinski e Bisseck.

Inter, svolta per Pio Esposito: i nuovi tempi di recupero - Ci sono notizie importanti sulle condizioni di Francesco Pio Esposito: le ultime novità sull'attaccante dell'Inter al Mondiale per club ... spaziointer.it scrive

Inter, quante richieste per Esposito - Secondo La Gazzetta dello Sport, Sebastiano Esposito avrà spazio nel finale di stagione di casa Inter: "Conte gli ha concesso qualche apparizione in campionato e in ... Scrive calciomercato.com