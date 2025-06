Inter pronta a chiudere nuovo finanziamento | cifre durata e gli altri dettagli!

L’Inter si prepara a chiudere un nuovo importante capitolo finanziario, con una emissione di bond strategica per rinnovare e rafforzare la propria posizione economica. Dopo aver annunciato il rimborso del bond da 400 milioni in scadenza nel 2027, il club nerazzurro si appresta a mettere in campo una operazione da [importo] euro, con una durata di [durata] anni, pronta a consolidare il suo futuro sportivo e finanziario. Ecco tutti i dettagli di questa mossa cruciale.

L'Inter si appresta a completare una nuova operazione finanziaria in vista del rimborso del bond – in scadenza nel 2027 – annunciato nel mese di giugno. Di seguito tutti i dettagli. LA NOTIZIA – L'Inter, dopo aver annunciato il rimborso del bond da 400 milioni di euro in scadenza nel 2027, è pronta ad emettere un nuovo prestito obbligazionario. L'operazione finanziaria che l'Inter si appresta a realizzare è funzionale a finanziare il debito che incombe sulla società nerazzurra, con una serie di fattori favorevoli rispetto alle basi su cui era impostato il precedente bond emesso nel febbraio 2022.

Zalewski Inter, confermato il riscatto? Ecco quale sarà la cifra. I dettagli - L'Inter ha ufficialmente confermato il riscatto di Nicola Zalewski, segnando un passo importante nella strategia di mercato della dirigenza.

L'Inter è pronta a chiudere per Bonny definitivamente, Esposito interessa al Parma, ma potrebbe essere una trattativa anche slegata dal francese. Le cifre sono quelle che circolano, si limeranno gli ultimi bonus.

L'#Inter è pronta a chiudere il colpo #AngeYoanBonny. L'#attaccante classe 2003 del #Parma è ormai a un passo dal vestire nerazzurro ? l'accordo con il giocatore è stato raggiunto da giorni (2 milioni più bonus per 4 anni), mentre la trattativa con il cl

Giornale – Bonny all'Inter, è fatta: stipendio e contratto, ecco i dettagli - I nerazzurri hanno bruciato la concorrenza di diversi club, sia in Serie A —

L’Inter vuole subito il nuovo attaccante: i dettagli dell’affare - In queste ore, la dirigenza nerazzurra sta lavorando proprio in questo senso. passioneinter.com scrive