Inter nuovo incontro con il Parma per Bonny | è vicinissimo! Per la fumata bianca possibile inserimento di una contropartita

L’attesa cresce: l’Inter è ormai a un passo dall’ingaggiare Bonny del Parma, con un nuovo incontro ufficiale che potrebbe sbloccare definitivamente la trattativa. La fumata bianca sembra imminente, e l’inserimento di una contropartita potrebbe essere la chiave per finalizzare il trasferimento. La stagione di mercato si accende con questa operazione, lasciando i tifosi nerazzurri in trepidante attesa di vedere il talento francese indossare la maglia dell’Inter.

Inter, nuovo incontro con il Parma per Bonny. Per la fumata bianca possibile inserimento di una contropartita È partito ufficialmente il conto alla rovescia per vedere Bonny all’Inter. L’attaccante francese del Parma è ormai a un passo dal trasferimento in nerazzurro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciomercato Inter 2025 si arricchisce . 🔗 Leggi su Calcionews24.com