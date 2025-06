Inter le ultime in vista della sfida contro Urawa Red Diamonds

L’Inter di Cristian Chivu si prepara ad affrontare l’Urawa Red Diamonds in una sfida decisiva al Mondiale per Club 2025. Dopo un pareggio combattuto contro il Monterrey, i nerazzurri sono determinati a riscattarsi e conquistare i tre punti fondamentali nel Gruppo E. Sabato 21 giugno, al Lumen Field di Seattle, si apre un nuovo capitolo di questa avventura internazionale. La partita promette emozioni autentiche e un banco di prova cruciale per la squadra italiana.

Urawa Red Diamonds: un test cruciale al Mondiale per Club L’Inter di Cristian Chivu si prepara ad affrontare l’Urawa Red Diamonds nella seconda giornata del Gruppo E al Mondiale per Club 2025, sabato 21 giugno al Lumen Field di Seattle. Dopo il pareggio 1-1 contro il Monterrey, i nerazzurri cercano L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, le ultime in vista della sfida contro Urawa Red Diamonds

In questa notizia si parla di: urawa - diamonds - inter - vista

Skorza sfida l’Inter: «Urawa Red Diamonds proporrà calcio offensivo!» - Maciej Skorza, allenatore degli Urawa Red Diamonds, si prepara a sfidare le grandi del calcio mondiale nel girone del Mondiale per Club, tra cui l'iconica Inter.

Il tecnico dell'#UrawaRedDiamonds Maciej #Skorza sulle difficoltà e le speranze della sua squadra in vista del #MondialeperClub, competizione in cui incontrerà l'#Inter. Vai su Facebook

Takahiro #Sekine, capitano dell'#UrawaRedDiamonds, si esprime con fiducia sul prossimo Mondiale per Club. #Inter tra le sfidanti dei giapponesi ai gironi. Vai su X

Inter-Urawa Red, le probabili formazioni al Mondiale per Club: i titolari di Chivu; Ex Inter, Colidio apre il 3-1 del River Plate sull'Urawa Red Diamonds; Urawa Red Diamonds, Matheus Savio: Mondiale Club, il mondo ci guarda. Vogliamo un buon risultato.

Inter – Urawa Red Diamonds: dove vederla, probabili formazioni e pronostico - Urawa Red Diamonds si sfidano sabato 21 giugno alle ore 21:00 a Seattle, in una sfida che può essere decisiva per la qualificazione agli ottavi di ... Come scrive stadiosport.it

Inter sfida gli urawa red diamonds nel mondiale per club a seattle: orario, formazioni e diretta tv - L’Inter affronta gli Urawa Red Diamonds a Seattle nel mondiale per club, cercando la vittoria decisiva dopo il pareggio con Monterrey; partita in diretta su Canale 5 e streaming DAZN e Mediaset Play. Riporta gaeta.it