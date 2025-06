Inter Francesco Acerbi litiga con un tifoso del PSG | Non mi prendere per il cu*o io sono matto e ti sfondo di botte

Inter Francesco Acerbi torna sotto i riflettori, questa volta per un episodio tutt’altro che positivo. Dopo le tensioni con Luciano Spalletti e il rifiuto di essere convocato in Nazionale, il difensore si è visto coinvolto in un alterco con un tifoso del PSG, pronunziando parole dure e minacciose. Un episodio che solleva molte domande sulla gestione della sua immagine e sul suo stato mentale, lasciando il pubblico in attesa di chiarimenti e approfondimenti.

Francesco Acerbi torna protagonista per un episodio poco gratificante. Dopo lo scontro con Luciano Spalletti per il «no» alla convocazione in Nazionale, durante il Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Inter, Francesco Acerbi litiga con un tifoso del PSG: «Non mi prendere per il cu*o, io sono matto e ti sfondo di botte»

