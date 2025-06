Inter Darmian | Mondiale per club? Stanchi ma diamo il massimo

Nonostante la fatica accumulata, Matteo Darmian incarna lo spirito di chi non molla mai. Dopo l’esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey, il capitano nerazzurro riflette sulla sfida affrontata e sulle prospettive future, personali e collettive. La determinazione resta il suo mantra, perché anche quando sembra tutto contro, l’Inter e i suoi giocatori sono pronti a dare il massimo. La strada è ancora lunga e ricca di emozioni da vivere.

Matteo Darmian, uno dei senatori dell’ Inter, si è espresso in un’ intervista dopo l’esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey. L’esterno nerazzurro ha analizzato il primo passo di questa nuova avventura e ha riflettuto sul futuro, sia il suo che collettivo. LA PROSSIMA STAGIONE – “ No, no, sappiamo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Darmian: “Mondiale per club? Stanchi ma diamo il massimo”

In questa notizia si parla di: inter - darmian - mondiale - club

Como-Inter LIVE 0-0: occasione per Van der Brempt, poi Perrone salva tutto su Darmian - Nella 38ª giornata di Serie A, il match Como-Inter termina 0-0, regalando emozioni e spunti interessanti.

Due occasioni gigantesche. Darmian e Esposito. 28 minuti di dominio assoluto Cooling Break. Siamo sotto 1-0 con il Monterrey. Anche al Mondiale per Club l’Inter si fa riconoscere. #FCIM #MonterreyInter Vai su X

Sky - Questa la probabile di Inter-Monterrey nel Mondiale per Club al netto di possibili cambi nelle ultime ore: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Lautaro, Esposito S. Vai su Facebook

Inter, solo un pareggio all'esordio di Chivu: è 1-1 con il Monterrey; Monterrey-Inter, le probabili formazioni; Mondiale per Club, ecco la lista dei convocati dell'Inter tra conferme e novità. I numeri di maglia....

Darmian sicuro: «Inter, la stanchezza non ci sta complicando le cose. Quel giocatore è molto importante» - Le parole dell’esterno e capitano nerazzurro Matteo Darmian, uno dei volti più affidabili e duttili dell’Inter, ha parlato in zon ... calcionews24.com scrive

Inter-Monterrey, il commento della partita del Mondiale per Club - Quello di Sergio Ramos è stato il primo gol subito dall’Inter nel Mondiale per Club, incluso il precedente format – nel 2010 i nerazzurri chiusero il torneo senza incassare reti. Come scrive sport.sky.it