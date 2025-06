Inter con l’Urawa Reds altri cinque indisponibili oltre Thuram – CdS

L’Inter si prepara a affrontare l’Urawa Reds con un morale sotto pressione: sei indisponibili, tra cui Thuram e Chivu in emergenza. La squadra di Cristian Chivu, reduce da un pareggio, si gioca tutto nel secondo match del Gruppo E a Seattle. L’obiettivo è vincere senza esitazioni, ma le incognite sulla formazione sono molte. La sfida si avvicina: come reagirà l’Inter di fronte alle difficoltà?

In casa Inter, Chivu in emergenza. Sono sei in totale gli indisponibili per la partita contro l’Urawa Reds, a cui si è aggiunto anche Marcus Thuram. INDISPONIBILI – Domani alle 21 italiane (12 locali) a Seattle, l’Inter di Cristian Chivu scenderà nuovamente in campo nella seconda partita del gruppo E. L’obiettivo è vincere assolutamente, dopo il pari contro il Monterrey all’esordio. Tra oggi e domani si capirà meglio sulla formazione che Chivu manderà in campo, che però, non dovrebbe cambiare di più di tanto rispetto alla prima uscita. E il motivo è legato anche ai diversi indisponibili in casa nerazzurra: oltre Marcus Thuram ( focus qui ), non saranno del match contro i giapponesi: Hakan Calhanoglu, Davide Frattesi, Denzel Dumfries, Yann Aurel Bisseck e Piotr Zielinski. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, con l’Urawa Reds altri cinque indisponibili oltre Thuram – CdS

