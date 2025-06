Inter Calhanoglu esce allo scoperto | il turco ha deciso il suo futuro

Inter Calhanoglu esce allo scoperto: il turco ha deciso il suo futuro. Dopo anni di successi e un ruolo chiave sotto Inzaghi, il centrocampista turco si prepara a fare una scelta importante, con il Galatasaray che lo segue con insistenza. La situazione di mercato si infiamma, e ora più che mai, il suo destino potrebbe cambiare le carte in tavola. Ulteriori aggiornamenti sulla vicenda...

Ulteriori aggiornamenti sulla situazione di mercato legata ad Hakan Calhanoglu, seguito con insistenza dal Galatasaray L’ Inter è alle prese con il dossier Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ha rappresentato una pedina fondamentale all’interno dello scacchiere nerazzurro nelle ultime quattro stagioni, grazie anche al nuovo ruolo da mediano basso ritagliatogli da Simone Inzaghi. Al termine di una stagione che richiede inevitabili rimescolamenti, la cessione dell’ex Milan non è da escludere. Sono insistenti infatti le voci che vorrebbero vedere Calhanoglu in Süper Lig, con l’ambizione di far giocare il calciatore turco più rappresentativo nel proprio campionato nazionale. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Inter, Calhanoglu esce allo scoperto: il turco ha deciso il suo futuro

Inter, contro la Lazio servirà la qualità di Calhanoglu - Inter-Lazio, una sfida cruciale che richiede il massimo dal centrocampo nerazzurro. Hakan Calhanoglu, recuperato dopo alcuni fastidi fisici, è pronto a tornare protagonista.

